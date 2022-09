James Webb: Νέες θεαματικές εικόνες από το νεφέλωμα του Ωρίωνα

Άκρως εντυπωσιακές είναι οι νέες εικόνες που κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb από το νεφέλωμα του Ωρίωνα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1.350 ετών φωτός από τη Γη και θεωρείται περιβάλλον παρόμοιο με αυτό στο οποίο γεννήθηκε το ηλιακό μας σύστημα πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών που έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνες σκοπεύει να μελετήσει τα νέα δεδομένα προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος.

An international team, including @westernuSpace researchers, used @NASAWebb to capture the most detailed and sharpest images ✨EVER✨ taken of the inner region of the Orion Nebula. #WesternU #JWST @csa_asc @cnrs @cnes @UnivParisSaclay @Obs_Paris

