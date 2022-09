Πυροβολισμοί στο Τορόντο—Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τρεις πολίτες τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου στις πόλεις Μισισάουγκα και Μίλτον, κοντά στο Τορόντο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC επικαλούμενο την αστυνομία της καναδικής επαρχίας Οντάριο.

Ο δράστης, που διέφυγε με κλεμμένο όχημα, εντοπίστηκε και σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν για την ώρα αδιευκρίνιστα.

Ο Καναδάς συγκλονίστηκε πρόσφατα από επεισόδια τυφλής βίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μπαράζ επιθέσεων με μαχαίρια σε μια απομονωμένη κοινότητα αυτοχθόνων στο Σασκάτσουαν στις 4 Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18 άλλων. Ο ένας εκ των δύο φερόμενων δραστών βρέθηκε νεκρός και ο δεύτερος συνελήφθη τέσσερις ημέρες αργότερα, προτού τελικά βάλει τέλος στη ζωή του.

Τον Απρίλιο του 2020, ένοπλος που υποδυόταν τον αστυνομικό σκότωσε 22 άτομα στην επαρχία της Νέας Σκωτίας. Τον Ιανουάριο του 2017, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε τζαμί στο Κεμπέκ.

