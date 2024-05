«Είμαι 71 ετών και στην καλύτερη φάση της ζωής μου – Αυτή είναι η Νο1 συμβουλή μου» – Τι αποκαλύπτει βραβευμένη bodybuilder

Η Wendy Ida δεν ήταν πάντα σε καλή φυσική κατάσταση. Η ίδια αποκαλύπτει πώς η άσκηση άλλαξε τη ζωή της και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή της για όποιον επιθυμεί να βελτιώσει την υγεία του.

Η Wendy Ida είναι lifestyle coach, βραβευμένη bodybuilder και συγγραφέας του bestseller βιβλίου «Take Your Life Back! My No Nonsense Approach to Health Fitness and Looking Good Naked». Η ίδια αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε να αναλαμβάνει τον έλεγχο της υγείας της στα 40 της χρόνια, κάτι που άλλαξε τόσο το σώμα της όσο και τον τρόπο σκέψης της. Επίσης, δίνει ορισμένες συμβουλές για να βελτιώσετε την υγεία σας, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, συμπεριλαμβανομένης και μίας συνήθειας που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

«Ίσως τώρα να είμαι σε εξαιρετική φόρμα, αλλά δεν ήμουν πάντα έτσι. Στην πραγματικότητα, δεν ήξερα τίποτα για την υγεία μέχρι τα 40 μου. Μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και εκείνη την εποχή, κανείς γύρω μου δεν μιλούσε για υγεία. Παντρεύτηκα στα 19 μου και η σχέση εξελίχθηκε σε κακοποιητική. Υπέμεινα ενδοοικογενειακή βία σε μεγάλο βαθμό. Ο άντρας μου ήταν χρήστης ναρκωτικών, κάτι που επηρέασε πολύ εμένα και τα παιδιά μου.

Εκείνη την περίοδο, είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν αγαπούσα αρκετά τον εαυτό μου. Αλλά αγαπούσα τα παιδιά μου, αυτό ήταν που με ώθησε να ξεφύγω από τη βίαιη σχέση. Μετά από τρεις προσπάθειες κατάφερα να δραπετεύσω τελικά με ασφάλεια. Τις δύο πρώτες φορές, ο άντρας μου βρήκε εμένα και τα παιδιά μου και μας έφερε πίσω. Την τρίτη φορά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο για την Καλιφόρνια μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε. Τότε ήταν που ξεκίνησα να ανακαλύπτω ξανά τη ζωή μου», εξομολογείται η Wendy Ida.

Μεταμόρφωση σώματος και πνεύματος: Δεν είναι ποτέ αργά για μια πιο υγιή ζωή

«Στην Καλιφόρνια, πολλοί άνθρωποι πήγαιναν στο γυμναστήριο, οπότε ξεκίνησα να πηγαίνω κι εγώ. Ήμουν λογίστρια και όλοι έλεγαν συνέχεια ότι πήγαιναν γυμναστήριο πριν ή μετά τη δουλειά, οπότε αποφάσισα να το δοκιμάσω. Ήμουν υπέρβαρη, αλλά επειδή η μητέρα και οι θείες μου ήταν υπέρβαρες, υπέθεσα ότι αυτό θα ήταν και το δικό μου πεπρωμένο και δεν μπορούσα να το αλλάξω. Δεν ήξερα πραγματικά τι έκανα στο γυμναστήριο, οπότε παρόλο που γυμναζόμουν, το σώμα μου δεν άλλαζε. Έκανα διάδρομο και μερικές ασκήσεις κοιλιακών, αλλά δεν φαινόταν να κάνει καμία διαφορά», αναφέρει η Wendy Ida.

Η επιθυμία της να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους της άλλαξε τη ζωή

«Τότε, μια μέρα, ένας γυμναστής μου πρότεινε να με βοηθήσει. Μου έμαθε πώς να σηκώνω βάρη και να χρησιμοποιώ τα μηχανήματα. Ήταν σαν μαγεία. Το σώμα μου άρχισε να αλλάζει και στα 42 μου, ήμουν πιο υγιής από ποτέ στη ζωή μου. Η νοοτροπία μου άλλαξε τελείως κι εγώ. Έγινα πιο χαλαρή και ανέμελη. Επιτέλους ζούσα. Εμπνεύστηκα τόσο πολύ από τον τρόπο που η φυσική κατάσταση άλλαξε όχι μόνο το σώμα μου αλλά και ολόκληρη τη νοοτροπία μου, που αποφάσισα να ασχοληθώ κι εγώ με την προσωπική εκπαίδευση. Ήθελα να βοηθήσω άλλους να βελτιώσουν τη ζωή τους όπως την είχα κάνει και εγώ».

Σπάζοντας τα όρια

«Στα 57 μου, αποφάσισα να ξεκινήσω bodybuilding. Είχα κερδίσει αρκετούς αγώνες bodybuilding, νικώντας γυναίκες δεκαετίες νεότερες μου – ήταν απίστευτο! Όταν έκλεισα τα 60, έγινα κάτοχος δύο ρεκόρ Γκίνες. Το πρώτο ήταν για burpees: έκανα 37 σε ένα λεπτό ενώ το ρεκόρ ήταν 30. Το δεύτερο ρεκόρ ήταν ότι ήμουν η γηραιότερη γυμνάστρια με πολλές ειδικότητες», λέει η Wendy Ida.

«Με την πάροδο του χρόνου, έχασα 36 κιλά, αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν στην ψυχική μου υγεία. Το να επιχειρώ νέες προκλήσεις φυσικής κατάστασης μου έδωσε αυτοπεποίθηση και χαρά. Άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου».

Η Νο1 συμβουλή διατροφής στην οποία ορκίζεται η Wendy Ida προκειμένου να διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα

Όταν πρόκειται για την υγεία μας, αυτό που κάνουμε εκτός γυμναστηρίου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, ειδικά όσον αφορά τη διατροφή.

«Προσωπικά, τρώω κυρίως φυτικές τροφές και ψάρια, ενώ αποφεύγω τα γαλακτοκομικά. Παρόλο που δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, αυτός ο τρόπος διατροφής προσεγγίζει τη μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας».

«Αυτό που μου αρέσει σε αυτόν τον τρόπο διατροφής είναι ότι δεν θα νιώσετε στέρηση. Υπάρχουν τόσα νόστιμα φαγητά που μπορούμε να απολαύσουμε. Μου αρέσει να τρώω έξω σε καλά εστιατόρια, αλλά για μένα, προέχει η παρέα και η ατμόσφαιρα. Εάν αρέσει και σε εσάς να τρώτε έξω αλλά προσπαθείτε να χάσετε βάρος, η κύρια συμβουλή μου είναι να αποφεύγετε τα πιάτα με κρέμες ή σάλτσες. Προσθέτουν πολλά επιπλέον θερμίδες στο γεύμα σας», συμβουλεύει η Wendy Ida.

Το fitness tip που θα μεταμορφώσει το σώμα σας

Ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιώσετε το σώμα και την υγεία σας. Η Wendy Ida μοιράζεται την κορυφαία συμβουλή της για να μεταμορφώσετε το σώμα σας και να είστε πάντα σε φόρμα.

«Αυτή η συμβουλή απευθύνεται σε άτομα μέσης ηλικίας ή μεγαλύτερης. Ξέρω ότι πολλοί διστάζετε, αλλά μπορείτε πραγματικά να αλλάξετε το σώμα σας σε οποιαδήποτε ηλικία. Η κορυφαία συμβουλή μου; Απλά ξεκινήστε και βρείτε κάποιον να σας καθοδηγήσει σωστά. Άλλωστε, έτσι μαθαίνουμε τα πάντα».

«Καταλαβαίνω ότι το γυμναστήριο μπορεί να είναι τρομακτικό. Ένας γυμναστής μπορεί να σας διδάξει πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τα μηχανήματα. Αυτό θα κάνει τη διαφορά. Η νούμερο ένα συνήθεια που προτείνω είναι η ενδυνάμωση, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία των οστών (που γίνεται πιο κρίσιμη όσο μεγαλώνουμε) και για τη συνολική μεταμόρφωση του σώματός σας. Κάντε την με ασφάλεια. Μην μιμείστε απλά τις ασκήσεις των άλλων, γιατί μπορεί να μην σας ωφελήσουν».

«Προσωπικά, εστιάζω στην ολοκληρωτική προπόνηση ενδυνάμωσης έξι ημέρες την εβδομάδα, εναλλάσσοντας τον κορμό με το κάτω μέρος του σώματος. Επίσης, επιλέγω διαφορετικά είδη cardio για να διατηρώ το ενδιαφέρον. Μία μέρα την εβδομάδα ξεκουράζομαι εντελώς. Το να ξέρετε πότε να ξεκουράζεστε είναι σημαντικό».

Συμβουλή νούμερο δύο: Μην εφησυχάζετε! Είναι εύκολο να συνηθίσετε την ακινησία. Βρείτε τρόπους να κινείστε όλη μέρα, ακόμα και με μικρές δραστηριότητες όπως κηπουρική, περπάτημα και κολύμπι.

Τέλος, διατηρήστε το ενδιαφέρον σας. Κάθε χρόνο, θέτω στον εαυτό μου μια πρόκληση να μάθει κάτι καινούργιο. Φέτος, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα κολύμβησης και να μάθω Ισπανικά. Οι νέες εμπειρίες μας κρατούν δραστήριους.

Η γήρανση δεν σημαίνει απαραίτητα αδυναμία. Μπορείτε να γίνετε πιο δυνατοί και πιο οξυδερκείς. Το πιο σημαντικό είναι απλά να ξεκινήσετε. Αυτό το πρώτο βήμα μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας.