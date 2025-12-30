Ιταλία: 6 τραυματίες σε ατύχημα σε τελεφερίκ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα σε τελεφερίκ στην περιφέρεια Βερμπάνο-Κούζιο-Οσόλα στην Ιταλία.
Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο. Δύο βαγόνια του τελεφερίκ ενεπλάκησαν στο ατύχημα και μάλιστα το ένα προσέκρουσε σε ένα φράγμα του σταθμού όταν δεν κατάφερε να σταματήσει.
Περίπου 100 άτομα, τουρίστες αλλά και κάτοικοι, έμειναν αποκλεισμένοι στο βουνό. Τελικά οι αρχές τους μετέφεραν με ελικόπτερα στην πόλη.
Six people were injured after a cable car accident on Monte Moro near Macugnaga in Italy’s Piedmont region, when two cabins struck station barriers.
Helicopters evacuated around 100 stranded passengers, including children and foreign tourists. Authorities said there were no
