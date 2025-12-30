Ιταλία: 6 τραυματίες σε ατύχημα σε τελεφερίκ

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα σε τελεφερίκ στην περιφέρεια Βερμπάνο-Κούζιο-Οσόλα στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο. Δύο βαγόνια του τελεφερίκ ενεπλάκησαν στο ατύχημα και μάλιστα το ένα προσέκρουσε σε ένα φράγμα του σταθμού όταν δεν κατάφερε να σταματήσει.

Περίπου 100 άτομα, τουρίστες αλλά και κάτοικοι, έμειναν αποκλεισμένοι στο βουνό. Τελικά οι αρχές τους μετέφεραν με ελικόπτερα στην πόλη.