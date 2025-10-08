Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο χρυσός ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, καθώς η αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα οδηγεί τους επενδυτές να στραφούν σε πιο ασφαλείς τοποθετήσεις. Παράλληλα, οι προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve ενίσχυσαν περαιτέρω την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Στις 05:00 ώρα Ελλάδας, κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, η τιμή του χρυσού έφτασε τα 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά. Την ίδια στιγμή, στο χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης (COMEX), η ουγγιά χρυσού με παράδοση τον Δεκέμβριο είχε ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 4.000 δολαρίων από την προηγούμενη ημέρα.

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους οικονομικής αστάθειας ή διεθνών κρίσεων, έχει σημειώσει άνοδο 52% από την αρχή του έτους, μετά την αύξηση 27% που είχε καταγράψει το 2024.

Πηγή: Reuters