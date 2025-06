Ισραηλινός υπουργός Άμυνας για Χαμενεΐ: Είναι ο σύγχρονος Χίτλερ – Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει

Επισκεπτόμενος το σημείο της σημερινής πυραυλικής επίθεσης στη Χολόν, ένα από τα πολλά σημεία που επλήγησαν από το Ιράν, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, χαρακτήρισε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ως «τον σύγχρονο Χίτλερ» και δήλωσε ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στο πλαίσιο των πολεμικών στόχων των IDF, χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει».

Ο Κατζ πρόσθεσε πως «ένας δικτάτορας όπως ο Χαμενεΐ, που ηγείται μιας χώρας όπως το Ιράν και έχει θέσει ως δηλωμένο του στόχο την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ -αυτός ο φρικτός στόχος της καταστροφής του Ισραήλ- δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχίσει ή να υλοποιηθεί».



«Το συγκρίνω με το σενάριο κατά τη διάρκεια του φρικτού Ολοκαυτώματος, όπου αν το Κράτος του Ισραήλ υπήρχε και υπήρχε ένας ισχυρός Στρατός Άμυνας του Ισραήλ, και ξέραμε ότι μπορούσαμε να στείλουμε τις IDF σε ένα καταφύγιο για να συλλάβουν τον εχθρό του εβραϊκού λαού, τον Χίτλερ, ώστε να αποτρέψουμε το σχέδιό του για την εξόντωση των Εβραίων, θα το κάναμε», είπε.

«Θα είχαμε στείλει τις IDF, θα τον είχαμε απομακρύνει και εξουδετερώσει. Και ακριβώς έτσι, αντιστοίχως, βλέπω τη σημερινή κατάσταση – ο Χαμενεΐ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Κατζ ανέφερε: «Αυτός είναι ένας άνθρωπος που στέκεται επί δεκαετίες στην κεφαλή ενός ισχυρού έθνους και ασκεί τεράστια ιδεολογική επιρροή. Την χρησιμοποιεί και δηλώνει ανοιχτά ότι υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ. Επιστρατεύει όλους τους διαθέσιμους πόρους, ακόμη και σε βάρος του ίδιου του του λαού, για αυτόν τον σκοπό. Και σήμερα βλέπουμε την απόδειξη ότι ο ίδιος δίνει προσωπικά την εντολή να χτυπηθούν νοσοκομεία και κατοικημένα κτίρια. Αυτά [οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε άμαχους στόχους] δεν είναι κάποια στατιστική απόκλιση που μπορεί να εξηγηθεί – το βλέπει ως μέρος της αποστολής του για την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ».

Σε ερώτηση εάν η εξόντωση του Χαμενεΐ εμπίπτει στους στόχους του πολέμου, ο υπουργός Άμυνας απάντησε πως «οι στόχοι του πολέμου είναι να εξαλειφθεί η πυρηνική απειλή, να εξουδετερωθούν οι πηγές καταστροφής και να εξουδετερωθούν οι πυραυλικές απειλές. Στο πλαίσιο αυτό, οι IDF έχουν λάβει εντολές και γνωρίζουν ότι, για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, χωρίς αμφιβολία αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει πλέον να συνεχίσει να υπάρχει».

