Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Τελ Αβίβ σταμάτησε την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων – Απελευθερώθηκαν 8 όμηροι

Το Ισραήλ σταμάτησε την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να αποφυλακιστούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 3 Ισραηλινών και 5 Ταϊλανδών ομήρων νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Το Τελ Αβίβ αποφάσισε να σταματήσει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμέnων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις σκηνές χάους που επικράτησαν με το πλήθος που συγκεντρώθηκε στην απελευθέρωση των Αρμπέλ Γιεχούντ και Γκαντί Μόζες και πέντε υπηκόων της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Το ρεπορτάζ του δικτύου ανέφερε ότι οι κρατούμενοι βρίσκονταν στα λεωφορεία έτοιμοι να απελευθερωθούν όταν δόθηκε η εντολή να μην αποβιβαστούν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις του Ισραήλ για της ισραηλινής πλευράς για χαοτικές συνθήκες που επικράτησαν νωρίτερα σήμερα κατά την απελευθέρωση των ομήρων στη Χαν Γιουνίς. Κατά την απελευθέρωση των Αρμπέλ Γιεχούντ και Γκαντί Μόζες πλήθος Παλαιστινίων είχε συγκεντρωθεί και εμπόδιζε την μεταφορά τους.

The moment the Palestinian resistance releases prisoner "Arbel Yehud (wanted desperately by Israel)" to the Red Cross in Khan Yunis, Gaza, in front of Yahya Sinwar's house.

