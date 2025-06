Ισραήλ: Υποστηρίζει ότι το Ιράν χτύπησε το κεντρικό Ισραήλ με τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο διασποράς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς κατά περιοχών στο κεντρικό Ισραήλ.

Η κεφαλή του πυραύλου διασπάται κατά την κάθοδο, σε υψόμετρο περίπου 7 χλμ, διασπείροντας περίπου 20 μικρότερα πυρομαχικά σε ακτίνα περίπου 8 χλμ. Τα πυρομαχικά δεν έχουν δική τους πρόωση και απλώς πετούν τυχαία προς το έδαφος. Εκρήγνυνται με την πρόσκρουση ή στην χειρότερη περίπτωση εκρήγνυνται αν τα ακουμπήσει οτιδήποτε.

Το τελευταίο αυτό είδος όπλων διασποράς έχει απαγορευτεί, γιατί πλήττει κυρίως αμάχους οι οποίοι πλησιάζουν τα υποπυρομαχικά που έχουν διασπαρεί και τα οποία δεν μοιάζουν με όπλα, τα αγγίζουν, συνήθως από περιέργεια και αυτά εκρήγνυνται.

Ένα από τα μικρά πυρομαχικά το Ισραήλ λέει τώρα ότι χτύπησε ένα σπίτι στην κεντρική πόλη Αζόρ, προκαλώντας ζημιές, αντίστοιχες με αυτές που προκαλεί ένας μικρός πύραυλος. Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 20 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ σήμερα το πρωί.

Οι πύραυλοι που έφεραν μεγάλες κεφαλές έπληξαν το νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσέβα και κτίρια στη Ραμάτ Γκαν και στο Χολόν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος λέει ότι ένας τέτοιος πύραυλος αποτελεί απειλή για μια πολύ ευρύτερη περιοχή από ό,τι οι άλλες βαλλιστικές κεφαλές του Ιράν, αλλά η έκρηξη από κάθε μία από τις βόμβες διασποράς είναι πολύ μικρότερη.

Ο στρατός προειδοποιεί το κοινό να μην πλησιάζει υπολείμματα πυραύλων που μπορεί να βρει στο έδαφος, τα οποία είναι επικίνδυνα και μπορεί να εκραγούν, και να ειδοποιεί αμέσως τις αρχές αν εντοπίσει κάποιο. Οι IDF προειδοποίησαν σε μήνυμα της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετές δεκάδες τέτοια υποπυρομαχικά διασκορπισμένα σε μια ευρεία περιοχή.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες όσον αφορά τις επιθέσεις με βόμβες διασποράς, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Tal Inbar, ανεξάρτητος ερευνητής σε θέματα διαστημικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια κεφαλή με υποπυρομαχικά προσγειώθηκε στο Ισραήλ.

Ο ισχυρισμός των IDF ότι το Ιράν εκτόξευσε έναν πύραυλο με πολλαπλές κεφαλές έρχεται την ώρα που το Ισραήλ υπέστη ζημιές σε διάφορα σημεία της χώρας σε ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα των τελευταίων ημερών.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος των IDF ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει περισσότερους από 450 βαλλιστικούς πυραύλους και 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ. Τα περισσότερα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν, είπε ο Ντεφρίν, αλλά ορισμένα είχαν προέλθει από πληρεξούσιους στην περιοχή.

Ο Ντεφρίν είπε ότι το Ισραήλ είχε καταστρέψει περίπου τα δύο τρίτα των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν. Προειδοποίησε όμως ότι εξακολουθούν να έχουν απομείνει περισσότεροι από 100 εκτοξευτές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των IDF και είναι ακόμη σε θέση να πλήξουν το Ισραήλ.

Ο Ντεφρίν είπε ότι οι IDF επιτίθενται επίσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. “Αυτή δεν είναι μια απλή επιχείρηση, αλλά είναι κρίσιμη για εμάς”, δήλωσε ο Ντεφρίν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

“Early this morning, an Iranian ballistic missile directly hit the Soroka Hospital in Beer Sheva. This hospital serves over one million Israelis, including Bedouins, Jews, Christians and Arabs alike…Iran targets civilians; we target an existential threat that endangers global… pic.twitter.com/c9bjGkrkT5

— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025