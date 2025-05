Ισραήλ: Βαλλιστικός πύραυλος έπληξε περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν – Δείτε βίντεο

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα σε πολλές περιοχές του Ισραήλ για πύραυλο προερχόμενο από την Υεμένη προς τη χώρα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Ο βαλλιστικός πύραυλος έπληξε περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Δημοσιογράφοι του AFP δήλωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις σε περιοχές της Ιερουσαλήμ και από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προσπάθησαν να αναχαιτίσουν τον πύραυλο που ερρίφθη από την Υεμένη, διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αναχαίτισής του τελούν υπό εξέταση, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι έλαβε αναφορές για ένα πεσμένο βλήμα στο κεντρικό Ισραήλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβή τοποθεσία.

«Διεξάγεται έρευνα σχετικά με την πρόσκρουση στην περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν. Σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες, υπάρχει πάγωμα και δεν πραγματοποιούνται προσγειώσεις ή απογειώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025