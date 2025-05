Ισραήλ: Τον υποστράτηγο Νταβίντ Ζίνι διορίζει νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου

Τον υποστράτηγο Νταβίντ Ζίνι επέλεξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για να ηγηθεί της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ανακοίνωσε την Πέμπτη (22/5) το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρονέν Μπαρ, ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την παραίτησή του, διευκρινίζοντας πως θα εγκαταλείψει τη θέση του στις 15 Ιουνίου, έξι εβδομάδες αφότου ο Νετανιάχου ζήτησε την απομάκρυνσή του.

🇮🇱 — JUST IN: PM Netanyahu Defies High Court, Appoints IDF’s Maj. Gen. David Zini as New Shin Bet Head.

⬇️ Read More

🔗 https://t.co/1hYP9a39dF pic.twitter.com/c0D5JEo4I5

— Belaaz News (@TheBelaaz) May 22, 2025