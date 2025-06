Ισραήλ: Σφοδρή πυραυλική επίθεση του Ιράν έπληξε νοσοκομείο – Το «μεγαλύτερο από τα πρόσφατα χτυπήματα», ήχησαν σειρήνες σε ολόκληρη τη χώρα

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν έπληξε άμεσα το νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές και τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, όπως αναφέρουν οι Times of Israel. Ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, αναφέρει ότι το νοσοκομείο υπέστη «εκτεταμένες ζημιές» σε διάφορες περιοχές του και ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Το Soroka είναι το πρώτο νοσοκομείο στο Ισραήλ που χτυπήθηκε άμεσα από την έναρξη του πολέμου, την Παρασκευή 13 Ιουνίου.

Εκκωφαντικές, επανειλημμένες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου AFP.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες και τουλάχιστον τέσσερα σημεία πρόσκρουσης μετά την τελευταία ιρανική πυραυλική επίθεση που έπληξε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.



«Φαίνεται να υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα σημεία», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.



Διασώστες βρίσκονται ήδη στα σημεία πρόσκρουσης και ανταποκρίνονται σε αναφορές για ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Israel Hayom reports that one of the Iranian missiles has completely collapsed a building at the Soroka Medical Center hospital in Beersheba which treats IDF soldiers wounded in Gaza. pic.twitter.com/FWPneC93S7

— fahimiqbalemon (@fahimiqbalemon) June 19, 2025