Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εργάζεται για την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ, μεταδίδει το Reuters.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, αναχαιτίστηκε ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

🚨Sirens sounding in the areas of Jerusalem and Judea and Samaria following projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/JVOFbdg53N

— Israel Defense Forces (@IDF) May 25, 2025