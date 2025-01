Ισραήλ: Πρώην όμηρος αρνήθηκε να φύγει από την Γάζα εάν η Χαμάς δεν απελευθέρωνε και την 20χρονη Μπέργκερ – «Δεν θα σε αφήσουμε ποτέ ξανά»

Έπειτα από 482 ημέρες αιχμαλωσίας στην Γάζα η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ, η 29χρονη Αρμπέλ Γιεχούντ και ο 80χρονος Γκάντι Μόζες βρίσκονται από χθες στην αγκαλιά των οικογενειών τους.

Τώρα έρχονται στο φως οι συγκινητικές ιστορίες των πρώην ομήρων και πώς κατάφεραν να κρατηθούν ζωντανοί στην Γάζα. Η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ είχε απαχθεί από την στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Υπηρετούσε ως στρατιώτης μαζί με άλλες τέσσερις πρώην ομήρους, τις Καρίνα Αρίεφ, Ντανιέλα Γίλμποα, Ναάμα Λεβί και Λίρι Αλμπάγκ. Οι τελευταίες έχουν απελευθερωθεί από την Χαμάς και την περίμεναν στο νοσοκομείο για να την δουν από κοντά.

Όταν είδαν την 20χρονη, οι τέσσερις γυναίκες την πήραν αγκαλιά και όλες μαζί άρχισαν να κλαίνε. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, η Λίρι Αλμπάγκ προσπάθησε να μην απελευθερωθεί γιατί η Χαμάς δεν θα άφηνε μαζί της, την φίλη της Αγκάμ Μπέργκερ.

