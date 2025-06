Ισραήλ: Πραγματοποίησε επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – Σύγχυση για το αν επλήγη στο Μπουσέρ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πυρηνικούς στόχους στο Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Χοντάμπ (πρώην Αράκ) του Ιράν, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις και σε πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Αρχικά, αξιωματούχος των IDF δήλωσε ότι επλήγη και η εγκατάσταση στο Μπουσέρ, το μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, το οποίο βρίσκεται στις ακτές του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος στη συνέχεια παραδέχθηκε πως «ήταν λάθος» να ειπωθεί ότι χτυπήθηκε η μοναδική πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που λειτουργεί.

An Israeli military official says “it was a mistake” to have said that Israel hit Bushehr nuclear power plant in Iran. #Iran #Israel https://t.co/0TXGxvaC1z pic.twitter.com/GCQvXI8TYg

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 19, 2025