Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το τελευταίο αεροσκάφος των Χούθι – «Όποιος μας βλάπτει, θα τον βλάψουμε» το μήνυμα Νετανιάχου

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) επιτέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, στην Υεμένη, καταστρέφοντας το τελευταίο αεροσκάφος που ανήκε στους Χούθι, σε μια απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, η αεροπορική επιδρομή στόχευσε το αεροδρόμιο και ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιούσαν οι Χούθι «για να μεταφέρουν τρομοκράτες που προχωρούσαν σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ».

⭕️The IDF struck at the main airport in Sana’a a short while ago. Aircraft used by the Houthi terrorist organization for the transfer of terrorists, who planned terrorist attacks against Israel, were also struck.

The main airport of Sana’a is continuously operated by the Houthi… pic.twitter.com/cmeygMOaDw

— Israel Defense Forces (@IDF) May 28, 2025