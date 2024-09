Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε άλλο ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του τομέα πληροφοριών της Χεζμπολάχ, σε ένα πλήγμα που πραγματοποίησε σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, πρόκειται για τον Χασάν Χαλίλ Γιασίν. Σύμφωνα με τους IDF, ο Γιασίν είχε την αρμοδιότητα να εντοπίσει στρατιωτικές και μη στρατιωτικές τοποθεσίες στο Ισραήλ που θα αποτελούσαν στόχο της Χεζμπολάχ.

He was tasked with locating Israeli military and civilian sites in Israel to be targeted

— Mossad Commentary (@MOSSADil) September 28, 2024