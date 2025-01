Ισραήλ: O Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσημα τις πρώτες πρωινές ώρες πως «κλείστηκε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων» που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως το «συμβούλιο ασφαλείας» της κυβέρνησής του προβλέπεται να συνεδριάσει εντός της ημέρας για να ψηφίσει και να την εγκρίνει.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε από την ομάδα των διαπραγματευτών ότι κλείστηκαν συμφωνίες για την απελευθέρωση των ομήρων», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Το υπουργικό συμβούλιο σε στενή σύνθεση αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για να την εξετάσει, προστίθεται.

Όμως η έγκρισή της αναβλήθηκε για το Σάββατο, σημειώνουν ρεπορτάζ του ισραηλινού Τύπου, που υπογραμμίζει πως αυτό σημαίνει πως οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων δεν θα γίνουν παρά τη Δευτέρα κι όχι την Κυριακή, όπως προβλεπόταν με βάση όσα ανακοίνωσαν χώρες που μεσολάβησαν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ωστόσο επισημαίνουν πως η συμφωνία απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση την κυβέρνηση Νετανιάχου, καθώς τουλάχιστον δυο υπουργοί, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (Εθνικής Ασφαλείας) και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών), απειλούν να αποχωρήσουν από την κυβερνητική συμμαχία, όπως και ο Αβιχάι Τσικλί (Διασποράς), αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς, που διανύει πλέον την 469η ημέρα του.

“The sad thing is that we could have had this deal back on the 3rd of July”: With word of a ceasefire agreement in Gaza, Palestinian politician @Mustafa_Barghouti blames Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for thousands of Palestinian deaths in the intervening months. pic.twitter.com/qcmmSmQlXg

— Christiane Amanpour (@amanpour) January 15, 2025