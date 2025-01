Ισραήλ: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στο Τελ Αβίβ – Ένας τραυματίας, νεκρός ο δράστης

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεσης που σημειώθηκε στην πόλη του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομία. Επίσημες αστυνομικές πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel επιβεβαίωσαν το απόγευμα του Σαββάτου ότι ένας ένοπλος πολίτης πυροβόλησε και σκότωσε Παλαιστίνιο τρομοκράτη, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά έναν άνδρα σε επίθεση με μαχαίρι στην οδό Λεβόντιν της παραλιακής πόλης.

A man in his 30s was seriously wounded and the Palestinian terrorist was shot dead. https://t.co/vfgpZLt0le pic.twitter.com/E5o2RNskYM

Ο δράστης της επίθεσης, η οποία κατά την ισραηλινή αστυνομία είναι τρομοκρατική ενέργεια, αναγνωρίστηκε ως ο Salah Yahye, 19 ετών, από την πόλη Tulkarem της Δυτικής Όχθης. Στο Τελ Αβίβ φέρεται να έφτασε παράνομα, δηλαδή χωρίς τις απαιτούμενες έγγραφες άδειες.

Βρισκόταν παράνομα στο Ισραήλ, σύμφωνα και με αμυντικές πηγές. Οι γιατροί λένε ότι ο δράστης έπεσε θύμα πυρών και έπεσε νεκρός στη σκηνή του εγκλήματος. Το θύμα της επίθεσης, ένας άνδρας γύρω στα 30, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov και η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Αρχικά το νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ, όπου μεταφέρθηκε το θύμα, ανέφερε ότι τα τραύματά του ήταν μέτρια.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένας οπλισμένος με μαχαίρι τρομοκράτης μαχαίρωσε πολίτη…Ενοπλος πολίτης που βρέθηκε κοντά στο σημείο άνοιξε πυρ και εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη», διευκρινίζεται στην αστυνομική ανακοίνωση.

🚨BREAKING: A terrorist carried out a stabbing attack in Tel Aviv and was neutralized by gunfire. A 30-year-old man was moderately injured and taken to hospital. This is the reality of our lives alongside the Damned terrorists. pic.twitter.com/79UF5pya7B

