Τελ Αβίβ: Τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο – Νεκρός από πυρά ο δράστης

Η αστυνομία δηλώνει ότι ερευνά ένα “περιστατικό πυροβολισμών” στο Τελ Αβίβ που άφησε αρκετούς ανθρώπους τραυματισμένους, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ωστόσο σύμφωνα με την Jerusalem Post, aρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην οδό Λεβοντίν, στο Τελ Αβίβ,. Η ισραηλινή εφημερίδα επικαλείται την αστυνομία, για την επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το μαχαίρωμα ήταν τρομοκρατική επίθεση, προσθέτοντας ότι ο δράστης προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν περαστικό, προτού τον πυροβολήσει επί τόπου ένας πολίτης με άδεια οπλοφορίας, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο του επεισοδίου.

Η υπηρεσία αθενοφόρων, Magen David Adom, δήλωσε ότι περιθάλπει έναν άνδρα περίπου ηλικίας 35-40 ετών για σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στο άνω μέρος του σώματός του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ichilov.

🚨BREAKING: A terrorist carried out a stabbing attack in Tel Aviv and was neutralized by gunfire. A 30-year-old man was moderately injured and taken to hospital. This is the reality of our lives alongside the Damned terrorists. pic.twitter.com/79UF5pya7B

— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) January 18, 2025