Ισραήλ: «Η Γάζα θα καταστραφεί, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους» διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας

Ισραήλ: «Η Γάζα θα καταστραφεί, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους» διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας
Φωτογραφία: Υπουργείο Άμυνας Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του στην Πόλη της Γάζας και ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι, αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αποστρατιωτικοποιηθεί, η Λωρίδα της Γάζας κινδυνεύει να καταστραφεί.

Κατά την επίσκεψή του στην έδρα της 162ης Μεραρχίας, των δυνάμεων που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Πόλη της Γάζας, ο Κατς δήλωσε: «Από τη Χαμάς χρειαζόμαστε μόνο δύο πράγματα, και δεν θα τα δώσει εθελοντικά: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αποστρατιωτικοποιηθεί. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ… είναι η άμεση ήττα της Χαμάς, και επίσης δημιουργεί ένα μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε: «Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας γιατί σήμερα είναι το κύριο κυβερνητικό σύμβολο της Χαμάς. Σήμερα, αν η Γάζα πέσει… αυτοί θα πέσουν».

Αναφερόμενος στους Γιαχιά και Μοχάμεντ Σινουάρ, που ηγήθηκαν της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ, ο Κατς είπε ότι «κατέστρεψαν τη Γάζα, και αν ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ συνεχίσει έτσι, θα καταστρέψει τη Γάζα». Κλείνοντας, προειδοποίησε ευθέως: «Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί».

Πηγή: Times of Israel

