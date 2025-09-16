Ρωσία: Τρεις νεκροί και 9 τραυματίες έπειτα από βλάβη σε αναβατήρα – Βίντεο με 25 εγκλωβισμένους τουρίστες στον αέρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία τελεφερίκ

Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός ενός δυστυχήματος στον Καύκασο, στη Ρωσία, όταν έσπασε το καλώδιο ενός αναβατήρα, όπου επέβαιναν 37 άτομα.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου στις πλαγιές του όρους Έλμπρους, στον Βόρειο Καύκασο της Δημοκρατίας Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι καρέκλες που ήταν στον αέρα έπεσαν πάνω σε βράχια με επιβάτες ακόμα μέσα. Εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ τρεις άνθρωποι πέθαναν επιτόπου.

Μετά το περιστατικό, μια ομάδα 25 τουριστών έμεινε αποκλεισμένη στο βουνό χωρίς τα σακίδια ή τα ζεστά ρούχα τους, τα οποία είχαν παραμείνει στις καμπίνες, και αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε πρόχειρα καταφύγια.

Ο αναβατήρας, που ανήκει στην εταιρεία MKD Elbrus, αποτελούσε το τελευταίο τμήμα μιας γραμμής της σοβιετικής εποχής που μετέφερε τουρίστες και ορειβάτες σε κατασκηνωτική βάση σε υψόμετρο περίπου 3.700 μέτρων.


Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, που διερευνά σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για παραβιάσεις ασφαλείας. Ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής τεχνικός της MKD Elbrus τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι εκείνη την περίοδο εκτελούνταν εργασίες συντήρησης στη γραμμή και ότι η χρήση του αναβατήρα ήταν απαγορευμένη.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της της Δημοκρατίας Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμα για το ατύχημα στις 15:30 το απόγευμα, ώρα Μόσχας. «Ο σύγχρονος εναέριος αναβατήρας τελεί υπό τακτική συντήρηση από τις 3 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη χειμερινή περίοδο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Ο αναβατήρας, ο οποίος είχε αρχικά κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1970, ελέγχεται τώρα εξονυχιστικά από ειδικούς. Η λειτουργία του έχει ανασταλεί μετά το δυστύχημα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιματολογικές Κακοήθειες: Οι συχνότεροι τύποι, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία

Πόσο συχνά πρέπει να τρώμε και ποια είναι η καλύτερη ώρα για τα γεύματα μας; Τι συμβουλεύουν οι επιστήμονες

e-ΕΦΚΑ: Πότε κάνει πρεμιέρα η αναβαθμισμένη έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων για την κανονιστική πετρελαιοειδών

Ποιοι είναι οι κρυφοί κίνδυνοι από την εκτροπή αστεροειδών – Επιστήμονες αποκαλύπτουν

Τι νέο έρχεται για την Apple μετά το iPhone 17;
περισσότερα
15:18 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών, όπως μεταδίδουν οι New York Times. Ο σπουδαίος η...
15:13 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: «Η Γάζα θα καταστραφεί, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους» διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του στην Πόλη της Γάζας και ο υπουργός Άμυ...
12:32 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη influencer με εκατομμύρια followers – Το αινιγματικό βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok με μακιγιάζ κλόουν

Μια δημοφιλής influencer από το Μεξικό, με 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στ...
12:20 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρισια Κρόουλι: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ηθοποιός και σταρ της «Δυναστείας»

Η Πάτρισια Κρόουλι, η αγαπημένη ηθοποιός της αμερικανικής τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 91 ετών...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος