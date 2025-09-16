Ρωσία: Τρεις νεκροί και 9 τραυματίες έπειτα από βλάβη σε αναβατήρα – Βίντεο με 25 εγκλωβισμένους τουρίστες στον αέρα

Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός ενός δυστυχήματος στον Καύκασο, στη Ρωσία, όταν έσπασε το καλώδιο ενός αναβατήρα, όπου επέβαιναν 37 άτομα.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου στις πλαγιές του όρους Έλμπρους, στον Βόρειο Καύκασο της Δημοκρατίας Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι καρέκλες που ήταν στον αέρα έπεσαν πάνω σε βράχια με επιβάτες ακόμα μέσα. Εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ τρεις άνθρωποι πέθαναν επιτόπου.

Μετά το περιστατικό, μια ομάδα 25 τουριστών έμεινε αποκλεισμένη στο βουνό χωρίς τα σακίδια ή τα ζεστά ρούχα τους, τα οποία είχαν παραμείνει στις καμπίνες, και αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε πρόχειρα καταφύγια.

Ο αναβατήρας, που ανήκει στην εταιρεία MKD Elbrus, αποτελούσε το τελευταίο τμήμα μιας γραμμής της σοβιετικής εποχής που μετέφερε τουρίστες και ορειβάτες σε κατασκηνωτική βάση σε υψόμετρο περίπου 3.700 μέτρων.



Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, που διερευνά σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για παραβιάσεις ασφαλείας. Ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής τεχνικός της MKD Elbrus τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι εκείνη την περίοδο εκτελούνταν εργασίες συντήρησης στη γραμμή και ότι η χρήση του αναβατήρα ήταν απαγορευμένη.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της της Δημοκρατίας Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμα για το ατύχημα στις 15:30 το απόγευμα, ώρα Μόσχας. «Ο σύγχρονος εναέριος αναβατήρας τελεί υπό τακτική συντήρηση από τις 3 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη χειμερινή περίοδο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Ο αναβατήρας, ο οποίος είχε αρχικά κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1970, ελέγχεται τώρα εξονυχιστικά από ειδικούς. Η λειτουργία του έχει ανασταλεί μετά το δυστύχημα.