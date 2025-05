Ισραήλ: Γιατί δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι – 6 τραυματίες

Το Ισραήλ απείλησε σήμερα με “επτά φορές πιο ισχυρά” αντίποινα αφού πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη χτύπησε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, προκάλεσε το κλείσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα του διεθνούς αεροδρομίου, στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

“Αυτός που μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά”, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε ανακοίνωσή του.

Ο βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Footage shows the moment of the Houthis ballistic missile impact in the area of Ben Gurion Airport this morning. pic.twitter.com/fMbijXsv8p

“Μπορείτε να δείτε τη ζώνη ακριβώς πίσω μας: κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων”, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ Γιαΐρ Χεζρόνι, σε βίντεο στο οποίο στο φόντο φαίνεται ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέτυχαν να αναχαιτίσουν βαλλιστικό πύραυλο έπειτα από αρκετές προσπάθειες. Το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά έπειτα από περίπου μία ώρα, αλλά ο όμιλος Lufthansa και η Air Europa ακυρώνουν πτήσεις για την Κυριακή.

Η αεροπορική άμυνα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας διερευνά την αποτυχία αναχαίτισης.

Μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης περιλαμβάνονται ένας άνδρας περίπου 50 ετών σε καλή έως μέτρια κατάσταση με τραύματα στα άκρα του και δύο γυναίκες, ηλικίας 54 και 38 ετών, σε καλή κατάσταση, οι οποίες χτυπήθηκαν από το ωστικό κύμα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Ένας 64χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά αφού χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο που εκσφενδονίστηκε από το σημείο της σύγκρουσης, και δύο ακόμη γυναίκες, ηλικίας 22 και 34 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ έτρεχαν για καταφύγιο, ανέφερε η MDA. Άλλα δύο άτομα έλαβαν θεραπεία για οξύ άγχος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ.

Το υλικό από κάμερες παρακολούθησης έδειξε τη στιγμή που ο πύραυλος έπεσε σε ένα δασύλλιο δίπλα σε έναν δρόμο πρόσβασης, εντός της περιμέτρου του αεροδρομίου.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025