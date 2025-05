Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: «Όποιος μας βλάψει, θα τον χτυπήσουμε επταπλά»

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ, σε μια λακωνική δήλωση μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, δήλωσε: «Όποιος μας βλάψει, θα τον χτυπήσουμε επταπλά».

Το Ισραήλ απέφυγε να πλήξει την Υεμένη σε απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση. Τραυματίες είναι ένας 50χρονος, μία 54χρονη και μία 32χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά ενώ έτρεχε προς ένα καταφύγιο. Ακόμη δύο γυναίκες νοσηλεύονται για οξύ άγχος, προσθέτει η MDA.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο του, μετά την προσωρινή διακοπή των απογειώσεων και προσγειώσεων μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη που έπληξε περιοχή στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας. Ο εναέριος χώρος έκλεισε για περίπου μία ώρα.

«Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν είναι ανοιχτό για λειτουργία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ. «Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό».

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025