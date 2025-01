Ισραήλ: Επιβεβαιώνεται η επανάληψη των συνομιλιών στο Κατάρ για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα – Αντιδράσεις για το βίντεο Ισραηλινής ομήρου

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα την επανάληψη των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς στο Κατάρ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

JUST IN: Israel confirms Gaza hostage talks have resumed in Qatar

Jerusalem — Israeli Defense Minister Israel Katz confirmed on Saturday that indirect negotiations with Hamas have resumed in Qatar for the release of hostages seized in the October 2023 attacks.

— Daily Tribune (@tribunephl) January 4, 2025