Ισραήλ: Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω προειδοποιήσεων Νετανιάχου

O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη (11/2) ότι ενισχύει τις δυνάμεις του στο νότιο τμήμα της χώρας, αφότου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποίησε πως εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει ομήρους μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, η συμφωνία εκεχειρίας καταρρέει και θα ξεκινήσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μετά την ανακοίνωση της Χαμάς για την απόφασή της να παραβιάσει τη συμφωνία και να μην απελευθερώσει τους ομήρους μας, χθες το βράδυ έδωσα εντολή στον ισραηλινό στρατό να συγκεντρώσει δυνάμεις εντός και πέριξ της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Νετανιάχου μετά τη συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας.

The IDF is calling up troops to Gaza

“It was decided to increase reinforcements with additional troops, including reservists.

The reinforcements of troops and mobilization of reservists are being carried out in preparation for various scenarios.”

