Ισραήλ: Ενέκρινε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα – Τι προβλέπει και ποια τα επόμενα βήματα

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού. «Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιώσαντων», ανέφερε σε ανάρτηση στο X το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Μετά την ψήφιση της συμφωνίας, τίθεται άμεσα σε ισχύ εκεχειρία που βάζει τέλος στις εχθροπραξίες και σηματοδοτεί την έναρξη του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη μιας 72ωρης περιόδου, κατά την οποία η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου, τονίζοντας ότι η οργάνωση έχει λάβει εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία. «Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αδελφικούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», είπε ο Χάγια, προσθέτοντας ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινή ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου, θα αποφυλακιστούν.

Την ίδια ώρα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΚΑΝ δημοσίευσε το έγγραφο της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αίγυπτο μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και των μεσολαβητών. Ο τίτλος του εγγράφου είναι «Βήματα εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου Τραμπ» και προβλέπει ένα «ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου στη Γάζα». Το κείμενο περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας, ξεκινώντας από την επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανού ηγέτη για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τη δέσμευση των πλευρών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ειρήνη.

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title “Comprehensive End to the Gaza War” – including the signature of the mediators. More details of my story – at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το δεύτερο βήμα αναφέρει ότι ο πόλεμος θα λήξει αμέσως μετά την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση, με την πλήρη παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών. Κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που ακολουθούν, η αεροπορική επιτήρηση θα ανασταλεί πάνω από τις περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις. Το τρίτο βήμα προβλέπει την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ το τέταρτο ορίζει ότι οι IDF θα αποσυρθούν στις συμφωνημένες γραμμές εντός 24 ωρών από την έγκριση της συμφωνίας. «Ο IDF δεν θα επιστρέψουν στις περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία», σημειώνεται στο έγγραφο.

Στο πέμπτο βήμα, ορίζεται ότι μέσα σε 72 ώρες από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι όμηροι — ζωντανοί και νεκροί — θα απελευθερωθούν. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών για τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν έχουν εντοπιστεί ή για τα λείψανα Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ. «Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η συμφωνία.

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει με βάση τους καταλόγους που έχουν συμφωνηθεί, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Το τελευταίο στάδιο προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ομάδας από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και άλλων χωρών, που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει την εφαρμογή της συμφωνίας και από τις δύο πλευρές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ–Χαμάς, δηλώνοντας ότι δέχθηκε πρόταση να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στο Κνέσετ και… συμφώνησα να το κάνω, εάν το επιθυμούν», είπε ο Τραμπ, ενώ λίγο αργότερα ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, τον προσκάλεσε επίσημα να απευθυνθεί στους βουλευτές.

It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset. Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025

Στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτικών θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να επιβλέπει την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM). «Ο ναύαρχος Κούπερ θα έχει αρχικά 200 άτομα επί του πεδίου. Ο ρόλος του είναι να εποπτεύει, να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος. Οι δυνάμεις αυτές θα συντονίζονται με στρατιωτικούς αξιωματούχους από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με πηγές, οι Αμερικανοί στρατιώτες θα σταθμεύσουν στην Αίγυπτο, όπου θα δημιουργηθεί κοινό κέντρο ελέγχου για τον συντονισμό των επιχειρήσεων ασφαλείας στη Γάζα.

Κατά τη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, αναγνώρισε τις «εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις» που έλαβε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Η δύσκολη δουλειά ήταν του πρωθυπουργού. Ήταν δική του ευθύνη να προστατεύσει τη χώρα, να πάρει δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσει τη Χαμάς, πότε να δείξει ευελιξία και πότε όχι», είπε, προσθέτοντας: «Αν κοιτάξω πίσω, η αλήθεια είναι πως δεν νομίζω ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Δεν είναι μόνο λόγια. Ο πρόεδρός μου το πιστεύει».

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Άμυνας του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στους στρατιώτες της Γάζας. «Σας ζητώ, ενώ όλο το Ισραήλ παρακολουθεί και γιορτάζει την απελευθέρωση των ομήρων, να παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Ο εχθρός είναι εδώ, ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε», τόνισε, προσθέτοντας πως «η δουλειά μας δεν τέλειωσε ακόμη· δεν θα αναπαυτούμε ωσότου δούμε τον τελευταίο όμηρό μας να επιστρέφει, τον τελευταίο πεσόντα να κηδεύεται και εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο: «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη. Πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη». Όπως τόνισε, οι όμηροι θα επιστρέψουν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σημειώνοντας ότι η διαδικασία είναι περίπλοκη, καθώς «βρίσκονται σε μέρη όπου δεν θα ήθελε κανείς να είναι».

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Αυτή περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως τόσο ο αφοπλισμός όσο και η απόσυρση θα προχωρήσουν, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφαλή επιστροφή των ομήρων. Η πρόταση προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα επιβλέπει το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύγκρουση στη Γάζα ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 67.194 Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, στοιχεία που θεωρεί αξιόπιστα ο ΟΗΕ.