Ισραήλ: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους ομήρους στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, καθώς η οργή για την τύχη τους μεγαλώνει σε μια περιοχή που πλήττεται από πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων, παράλληλα με την έντονη κατακραυγή που προκάλεσαν βίντεο όπου εμφανίζονται δύο όμηροι, κρατούμενοι από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, εμφανώς εξαντλημένοι και υποσιτισμένοι.

Ο Ντανόν τόνισε ότι το Συμβούλιο θα συγκληθεί «για να συζητήσει την κρίσιμη κατάσταση των ομήρων στη Γάζα», εν μέσω προειδοποιήσεων από ειδικούς του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική καταστροφή και την πείνα που εκτυλίσσεται στην περιοχή.

Following my appeal to the President of the UN Security Council, the Council will convene this coming Tuesday for a special emergency session on the dire situation of the hostages in Gaza.

