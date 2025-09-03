Ισραήλ: Αρχίζει η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Αρχίζει η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Την άμεση ετοιμότητα του Ισραήλ να προχωρήσει στην δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Η ανακοίνωση έγινε με βάση δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων  στρατηγού Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος σήμερα επισκέφτηκε προκεχωρημένες θέσεις των IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) οι οποίες δεσπόζουν επάνω από την Πόλη της Γάζας.

Η ανάρτηση των IDF αναφέρει:

“Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης “Τα άρματα του Γεδεών” προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της”.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικό εποχικό βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:23 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, που είναι πολύ δημοφιλές στους...
21:06 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να αναπτύξει περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία και τόν...
20:46 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δεν έχει μήνυμα για τον Πούτιν, περιμένει την απόφασή του – «Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα μιλήσει σύντομα με τον ουκρανό ομόλογό ...
19:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Απέρριψε την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι – «Κάνει συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις»

Απέρριψε την πρόσκληση του προέδρου της Ζελένσκι στην Μόσχα η Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την απα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος