Ισραήλ: Αρχίζει η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Την άμεση ετοιμότητα του Ισραήλ να προχωρήσει στην δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Η ανακοίνωση έγινε με βάση δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος σήμερα επισκέφτηκε προκεχωρημένες θέσεις των IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) οι οποίες δεσπόζουν επάνω από την Πόλη της Γάζας.

Η ανάρτηση των IDF αναφέρει:

“Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης “Τα άρματα του Γεδεών” προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της”.