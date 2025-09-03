Ισραήλ: Αρχίζει η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Την άμεση ετοιμότητα του Ισραήλ να προχωρήσει στην δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Η ανακοίνωση έγινε με βάση δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος σήμερα επισκέφτηκε προκεχωρημένες θέσεις των IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) οι οποίες δεσπόζουν επάνω από την Πόλη της Γάζας.
“Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης “Τα άρματα του Γεδεών” προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της”.
“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.”
