Ισραήλ: Απελευθέρωσε εννέα Λιβανέζους αιχμαλώτους πολέμου – Ευχαρίστησε τον Ερυθρό Σταυρό

Το Ισραήλ απελευθέρωσε εννέα Λιβανέζους αιχμαλώτους πολέμου, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη χώρα του και ζήτησε να αφεθούν άλλοι τόσοι που κρατούνται ακόμη ανακοίνωσε την Τρίτη (28/1) ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Νωρίτερα, την Κυριακή (26/1) ο Μικάτι είπε ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για την απελευθέρωση αυτών των αιχμαλώτων, αφού παρατάθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Lebanese citizens celebrate their return to the southern regions, with many proudly holding Hezbollah flags as a symbol of their joy and relief.

