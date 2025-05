Ισπανία: Τουλάχιστον 14 τραυματίες από την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε πλήθος πριν από το Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/5) έξω από το RCDE Stadium, λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα του καταλανικού ντέρμπι ανάμεσα στην Εσπανιόλ και την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της LaLiga. Το περιστατικό αμαύρωσε τη νίκη της Μπαρτσελόνα με 2-0, που της χάρισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 14 φίλαθλοι της Εσπανιόλ τραυματίστηκαν, όταν οδηγός οχήματος παρέσυρε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το γήπεδο. Η οδηγός, γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της ενώ βρισκόταν περικυκλωμένη από οπαδούς.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Καταλονίας (Mossos d’Esquadra), η γυναίκα συνελήφθη επί τόπου και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για χρήση αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Another take of the car running over the fans outside of Espanyol's stadium.

Barcelona are currently playing for the title against their local rivals.

