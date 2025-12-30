Ισπανία: Πέθανε η γυναίκα που έγινε διάσημη για την καταστροφική «συντήρηση» σε εικόνα του Ιησού

  • Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η Σεσίλια Χιμένεθ, η γυναίκα που έγινε διάσημη το 2012 για την καταστροφική «συντήρηση» μιας αγιογραφίας του Χριστού στην Ισπανία.
  • Η «αποκατάσταση» της εικόνας «Ιδού ο Άνθρωπος» στον Ναό του Ελέους το 2012 προκάλεσε ιλαρότητα, καθώς το τελικό αποτέλεσμα, που κάποιοι το αποκαλούσαν «Ιδού ο πίθηκος», δεν είχε καμία σχέση με το πρωτότυπο.
  • Η «πρωτότυπη» δουλειά της Χιμένεθ προκάλεσε παγκόσμια ιλαρότητα στο διαδίκτυο και προσέλκυσε 57.000 επισκέπτες στην κοινότητα Μπόρχα την επόμενη χρονιά.
Ισπανία: Πέθανε η γυναίκα που έγινε διάσημη για την καταστροφική «συντήρηση» σε εικόνα του Ιησού

Η Σεσίλια Χιμένεθ, μια ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε άθελά της διάσημη για τους λάθος λόγους το 2012, όταν «συντήρησε» μια αγιογραφία του Χριστού καταστρέφοντάς την, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Τον Αύγουστο του 2012 παρουσιάστηκε η περίφημη «αποκατάσταση» της εικόνας «Ιδού ο Άνθρωπος» στον Ναό του Ελέους της κοινότητας Μπόρχα. Επειδή το έργο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, η ενορίτισσα Σεσίλια, έχοντας τις καλύτερες προθέσεις, αποφάσισε να το… ξαναζωγραφίσει από πάνω, υπενθύμισε το ίδρυμα που διαχειρίζεται το ιερό, όπου εκτίθεται μέχρι και σήμερα η εικόνα.

«Η Σεσίλια Χιμένεθ έγινε έτσι ένα από τα γνωστότερα πρόσωπα του 2012 και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προκαλεί το ενδιαφέρον, όχι μόνο εκείνων που επισκέπτονται τον Ναό, έναν χώρο που εκείνη λάτρευε, αλλά και διαφόρων μέσων ενημέρωσης», πρόσθεσε.

Η Χιμένεθ είχε προκαλέσει ιλαρότητα στο διαδίκτυο λόγω της «πρωτότυπης» δουλειάς της: τα μαλλιά του Ιησού θύμιζαν περισσότερο τρίχωμα πιθήκου, το ακάνθινο στεφάνι εξαφανίστηκε, το στόμα είχε σβηστεί και η μύτη ήταν στραβοχυμένη. Το τελικό αποτέλεσμα, που κάποιοι το αποκαλούσαν «Ιδού ο πίθηκος», δεν είχε καμία σχέση με τον Ιησού που είχε ζωγραφίσει το 1910 ένας ντόπιος καλλιτέχνης, ο Ελίας Γκαρθία Μαρτίνεθ.

Την επόμενη χρονιά, η κοινότητα Μπόρχα δέχτηκε 57.000 επισκέπτες – όλοι ήθελαν να δουν το τερατούργημα της ηλικιωμένης γυναίκας.

Σε όλον τον κόσμο, το αγνώριστο πρόσωπο που εικονιζόταν στον πίνακα ενέπνευσε πολλές νέες εκδοχές του: έτσι, με το κεφάλι που ζωγράφισε η Χιμένεθ εμφανίστηκαν εικόνες του βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, του Μάικλ Τζάκσον ή ακόμη και του Χόμερ Σίμπσον, καθώς και αποκριάτικες μάσκες.

