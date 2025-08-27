Ισπανία: Μέτρα για να επισπευσθεί η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές εισηγείται η κυβέρνηση

Enikos Newsroom

Οι δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν τον Αύγουστο την Ισπανία συνιστούν «μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που έχει υποστεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η οποία υιοθέτησε μέτρα για να επισπευσθεί η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Ισπανία: «Πλησιάζει» το τέλος των πυρκαγιών, εκτιμά η Πολιτική Προστασία – Παραμένουν ενεργές 18 «ύπουλες» δασικές πυρκαγιές

«Μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές»

Ενώ 15 μεγάλες πυρκαγιές καίνε ακόμη στη χώρα, «είναι προφανές ότι αντιμετωπίζουμε μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές των τελευταίων ετών», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Οι καταστροφές στις υποδομές είναι «αναμφίβολα μεγάλες», συνέχισε, υπενθυμίζοντας ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη.

Η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τις πληγείσες περιοχές, ώστε να επιταχυνθεί η καταβολή πόρων, να προχωρήσει σε φοροαπαλλαγές και να ληφθούν διάφορα άλλα μέτρα στήριξης των κατοίκων. «Για να πάρετε μια ιδέα του μεγέθους της τραγωδίας, η κατάσταση φυσικής καταστροφής (…) καλύπτει τις 16» από τις 17 περιφέρειες της Ισπανίας, σημείωσε ο υπουργός, αφού η απόφαση αφορά και ζώνες που επλήγησαν από πλημμύρες στις αρχές του καλοκαιριού.

Η κυβέρνηση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε εξάλλου για άλλη μια φορά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και ιδίως του Λαϊκού Κόμματος (PP), που την κατηγορεί ότι καθυστέρησε να στείλει ενισχύσεις για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές.

Αρμοδιότητα των περιφερειών

Στην Ισπανία, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Οι τρεις περιφέρειες που επλήγησαν περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, η Καστίλη-Λεόν, η Εστρεμαδούρα και η Γαλικία, διοικούνται από το PP.

Ο Γκράντε-Μαρλάσκα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση ενεργοποίησε «όλα τα μέσα» που είχε στη διάθεσή της.

Την Δευτέρα, ο ηγέτης του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «καθυστέρηση» καθώς δεν είναι κανένα «σχέδιο πρόληψης» και πρότεινε ένα δικό του σχέδιο 50 σημείων για να αποφευχθούν οι καταστροφές. Μεταξύ άλλων ζητά να δημιουργηθεί και ένα «εθνικό αρχείο πυρομανών».

Ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι μελετώνται όλες οι προτάσεις, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι «πυρομανείς» ευθύνονται μόνο για ένα πολύ μικρό μέρος των πυρκαγιών.

04:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

01:15 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

23:12 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

22:58 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

