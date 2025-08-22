Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στα νότια του Ατλαντικού – Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Πέρασμα Ντρέικ, τη θαλάσσια περιοχή που χωρίζει το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής από την Ανταρκτική, αναφέρουν οι New York Times.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Χιλής και της Αργεντινής, σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία διόρθωσε την αρχική εκτίμηση από 8 Ρίχτερ σε 7,5.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:16 το βράδυ, τοπική ώρα Αργεντινής.

Η κυβέρνηση της Χιλής προειδοποίησε για την πιθανότητα πρόκλησης τσουνάμι σε ορισμένες από τις βάσεις της στην Ανταρκτική, ενώ το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος τσουνάμι για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

