Ιράν: Ζημιές σε πυρηνικούς σταθμούς από τα ισραηλινά πλήγματα επιβεβαιώνει η IAEA

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι τέσσερα κρίσιμα σημεία στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν στο Ιράν υπέστησαν ζημιές από την επίθεση της Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένης εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου και ενός εργοστασίου, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Όπως και στη Νατάνζ, δεν αναμένεται αύξηση της ακτινοβολίας εκτός του χώρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Based on info available to @IAEAorg, 4 critical buildings at Esfahan nuclear site were damaged in yesterday’s attack, including the Uranium Conversion Facility and the Fuel Plate Fabrication Plant.

As in Natanz, no increase in off-site radiation expected. https://t.co/ZzhQEDSzU6

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 14, 2025