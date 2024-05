Ιράν: Σε κίνδυνο η ζωή του πρόεδρου Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών, δηλώνει αξιωματούχος

Εντατικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στη βορειοδυτικό Ιράν για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος ήταν θύμα “ατυχήματος”, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και επίσημα ΜΜΕ, ενώ Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του προέδρου είναι σε κίνδυνο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του 63χρονου Ραϊσί και του 60χρονου υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν “είναι σε κίνδυνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου”. “Ακόμη αισιοδοξούμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές”, τόνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η κακοκαιρία δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η κρατική τηλεόραση διέκοψε το τακτικό της πρόγραμμα για να προβάλει προσευχές για τη διάσωση του Ραϊσί σε ολόκληρη τη χώρα και, σε μια γωνία της οθόνης αναμεταδίδει ζωντανά τις επιχειρήσεις των ομάδων διάσωσης που ερευνούν πεζή την ορεινή περιοχή μέσα στην πυκνή ομίχλη.

Οι έρευνες συναντούν πολλές δυσκολίες λόγω των “δυσμενών καιρικών συνθηκών”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση. “Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή”, πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πολλά μέλη της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου να περπατούν μέσα σε πυκνή ομίχλη. Μετέδωσε επίσης πλάνα με πιστούς που προσεύχονται για την υγεία του προέδρου σε τεμένη της ιερής πόλης Μασχάντ (βορειοανατολικά).

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε αν ο 63χρονος πρόεδρος Ραϊσί επέβαινε στο ελικόπτερο, που αποτελούσε μέρος μιας συνοδείας τριών ελικοπτέρων που μετέφερε την προεδρική αντιπροσωπεία.

Δύο από αυτά προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στην Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοδυτικού Ιράν, αλλά όχι και εκείνο στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο κύριος ιμάμης της περιοχής.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως “τουλάχιστον 20 συνεργεία διάσωσης με πλήρη εξοπλισμό, κυρίως drones και σκυλιά διάσωσης” “έχουν σταλεί στο σημείο”.

Ο αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναχώρησε από την Τεχεράνη προς το τέλος του απογεύματος για την Ταμπρίζ συνοδεία πολλών υπουργών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ορισμένοι αξιωματούχοι άρχισαν να προτρέπουν το κοινό να προσευχηθεί για τον Ραΐσι και τους άλλους επιβαίνοντες, καθώς τα συνεργεία διάσωσης φαίνεται σε πλάνα να ερευνούν μέσα σε ένα ομιχλώδες, αγροτικό δάσος όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν το ελικόπτερό του.

Όπως μεταδίδει το Ασοσιέητεντ Πρες, η πιθανή συντριβή έρχεται καθώς το Ιράν υπό τον Ραΐσι και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ, μόλις τον περασμένο μήνα και έχει εμπλουτίσει ουράνιο πιο κοντά από ποτέ σε επίπεδα οπλικού βαθμού.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν αντιμετωπίζει χρόνια μαζικών διαδηλώσεων κατά της σιιτικής θεοκρατίας του για την προβληματική οικονομία και τα δικαιώματα των γυναικών – γεγονός που καθιστά τη στιγμή αυτή πολύ πιο ευαίσθητη για την Τεχεράνη και το μέλλον της χώρας, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς φουντώνει την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο Ραΐσι ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα σύνορα με το έθνος του Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης. Αργότερα, η κρατική τηλεόραση το τοποθέτησε ανατολικότερα, κοντά στο χωριό Ούζι, αλλά οι λεπτομέρειες παρέμειναν αντιφατικές.

🚨🇮🇷 DRONE EFFORTS HALTED DUE TO MASSIVE FOG IN SEARCH FOR IRANIAN PRESIDENT’S HELICOPTER

It has been more than 2 hours since the helicopter carrying Iran’s President Ebrahim Raisi reportedly made a “hard landing” due to fog around the village of Uzi in the forests of Arsbaran.… https://t.co/OGfIETNYu9 pic.twitter.com/vYdU4Ms9Na

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2024