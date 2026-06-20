Ιράν: Παραμένει στην Τεχεράνη ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν

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Η άφιξη του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί, στο Ιράν το πρωί του Σαββάτου, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου επαφών υψηλού επιπέδου με στόχο την εξομάλυνση των διαφωνιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε εμπόδιο θα μπορούσε να τορπιλίσει την τελική συμφωνία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πακιστανό υπουργό Εσωτερικών προσγειώθηκε στην πόλη Μασχάντ το πρωί του Σαββάτου.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε την είδηση σε συνέντευξή του στο ISNA.

«Ο Μοχσίν Νακβί θα φτάσει στο Ιράν αυτό το Σάββατο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Πακιστάν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ», δήλωσε.

Ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, «Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τον Ιρανό ομόλογό του και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, Αμπάς Αραγτσί».



Χθες Παρασκευή, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε αναφέρει ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί μεταβαίνουν στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί.

Ο κομβικός ρόλος του Πακιστάν

Αυτή η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ να στηρίξει τη διαδικασία συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Πακιστάν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τους τελευταίους μήνες στη γεφύρωση των διαφορών, βοηθώντας ουσιαστικά στην επίτευξη του προσφατα ανακοινωθέντος Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Το ταξίδι του Νακβί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση τεχνικών διαπραγματεύσεων.

Αυτές οι συνομιλίες αναμένεται να εξειδικεύσουν τις λεπτομέρειες γύρω από:

Το πυρηνικό πρόγραμμα

Την άρση των κυρώσεων

Τους μηχανισμούς για την εφαρμογή των αμοιβαίων δεσμεύσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την τελική συμφωνία, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή την τρέχουσα διπλωματική διαδικασία και να αποτρέψει τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις διαπραγματεύσεις στο επόμενο στάδιο.