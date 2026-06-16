Ιράν: Ο στρατός απειλεί με «σκληρή απάντηση» αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο στρατός του Ιράν απείλησε με «σκληρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, τα οποία προκάλεσαν τέσσερις θανάτους, παρά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Πύραυλοι
πηγή: AP Photo/Vahid Salemi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο στρατός του Ιράν απείλησε με «σκληρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, παρά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια προειδοποίησε ότι «εάν ο παιδοκτόνος στρατός του σιωνιστικού καθεστώτος δεν βάλει τέλος στις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο, θα πρέπει να περιμένει σκληρή απάντηση από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».
  • Σύμφωνα με τον απολογισμό του, το Ισραήλ φέρεται να παραβίασε την εκεχειρία στον Λίβανο 84 φορές από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία, τη Δευτέρα.

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Ο στρατός του Ιράν απείλησε με «σκληρή απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο που προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σήμερα, παρά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

“Εάν ο παιδοκτόνος στρατός του σιωνιστικού καθεστώτος δεν βάλει τέλος στις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο, θα πρέπει να περιμένει σκληρή απάντηση από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν”, προειδοποίησε ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Irib.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του, το Ισραήλ φέρεται να παραβίασε την εκεχειρία στον Λίβανο 84 φορές από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία, τη Δευτέρα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

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