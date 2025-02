Ιράν: Δύο υπήκοοι Βρετανίας συνελήφθησαν για λόγους «ασφαλείας»

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν δυο βρετανούς υπηκόους, άνδρα και γυναίκα, για λόγους «ασφαλείας» στην επαρχία Κερμάν, στο κεντρικό Ιράν, ανέφεραν την Τετάρτη (12/2) επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Δεν έδωσαν καμιά πληροφορία για τις ταυτότητές τους ή τις περιστάσεις της σύλληψής τους.

More hostage taking in #Iran: Iranian authorities have placed in custody two British nationals accused of unspecified security offences. The UK should refuse to accept the credentials of IR’s new ambassador until all hostages are released.https://t.co/rMHHnn9CKl pic.twitter.com/fzFhmwVDEI

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 12, 2025