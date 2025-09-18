ΗΠΑ: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δυο βαριά τραυματισμένοι από πυρά στην Πενσιλβάνια

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ την Τετάρτη (17/9) στην Πενσιλβάνια εναντίον πέντε αστυνομικών, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού πέσει νεκρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας των ανατολικών ΗΠΑ.

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (…) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικούς σταθμούς.

🇺🇸 – Several police officers shot in York County, Pensylvania. pic.twitter.com/vznrzOVjeY — EuroWatcher – News for you (@EuroWatcherEUW) September 17, 2025

Διευκρίνισε πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

❗️🚨🇺🇸 – BREAKING NEWS: Multiple Police Officers Shot in York County, PA According to preliminary reports, at least three police officers have been shot in an active incident in North Codorus Township, York County, Pennsylvania. The first 911 call came in around 2:10 p.m. local… pic.twitter.com/yOHPupIEcN — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 17, 2025

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία όταν έγιναν στόχος πυρών.

Παρών στη συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζος Σαπίρο έκανε λόγο για «απόλυτα τραγική και συνταρακτική ημέρα για την κομητεία της Υόρκης και όλη την Πενσιλβάνια».

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP