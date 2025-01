ΗΠΑ: Τέλος στην τηλεργασία για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους με υπογραφή… Τραμπ – Εγκρίθηκε ο διορισμός Ρούμπιο

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα (20/1), μπροστά σε πλήθος υποστηρικτών του στην Ουάσιγκτον, εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο τερματίζεται η τηλεργασία των υπαλλήλων του ομοσπονδιακού κράτους.

Το διάταγμα αυτό «επιβάλλει στους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς να επιστρέψουν στη δουλειά για πλήρη απασχόληση με άμεση ισχύ», ανέφερε αξιωματούχος στο μικρόφωνο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέσειε το έγγραφο που υπέγραψε σε μεγάλη αίθουσα στην πρωτεύουσα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του που γιόρταζαν την επάνοδό του στην εξουσία.

Donald Trump just banned working from home for all federal workers. He is literally signing the executive orders in front of thousands of cheering supporters, and then threw them the pens. pic.twitter.com/Y7IpOw0aB9

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) January 21, 2025