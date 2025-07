ΗΠΑ: Συνοριοφύλακας πυροβολήθηκε σε απόπειρα ληστείας στο Μανχάταν – Συνελήφθη ύποπτος με βαρύ ποινικό μητρώο – BINTEO

Ένας 42χρονος αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), εκτός υπηρεσίας, πυροβολήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (19/7) σε πάρκο στο Μανχάταν, σε μια φερόμενη απόπειρα ληστείας που κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης και ομοσπονδιακές αρχές.

🚨 An off-duty U.S. Customs and Border Protection (CBP) officer was shot in the face and arm

…in Fort Washington Park, Manhattan, near the George Washington Bridge, just before midnight on Saturday, July 19, 2025.

The 42-year-old agent, not in uniform, was approached by two… pic.twitter.com/VrIXdT2Adi

