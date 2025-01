ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για πιθανές νέες επιθέσεις – Τη Δευτέρα στη Νέα Ορλεάνη ο Μπάιντεν

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των ΗΠΑ για τυχόν νέες επιθέσεις, έπειτα από το μακελειό στην Νέα Ορλεάνη το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν ένα λευκό φορτηγάκι έπεσε πάνω στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Τόσο το FBI, όσο και αρμόδιες υπηρεσίες Εθνικής Ασφάλειας, είναι σε ετοιμότητα για την πιθανότητα αντίστοιχων χτυπημάτων στις επόμενες ημέρες, με σημαντικά γεγονότα να είναι προγραμματισμένα, όπως η κηδεία του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζίμι Κάρτερ, αλλά και η ορκωμοσία στις 20 του Γενάρη του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, τη Δευτέρα (6/1) αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Ορλεάνη ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση που στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ενώ και ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

TONIGHT: Family of 18-year-old Kareem Badawi mourns the loss of their son just 2 days after the Bourbon St. attack in New Orleans.

The Episcopal High School football star, turned Bama freshman was loved by many.https://t.co/2qW3RBWBu2 pic.twitter.com/Q9vGNlSZ5y

