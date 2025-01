Λιονέλ Μέσι: Σπάνιο βίντεο από τα τέλη του ’90 – Κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη άμυνα σε ηλικία 10 ετών

Ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική ηλικία του διάσημου ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέσι είδε το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό φαίνεται ο δεκάχρονος τότε Μέσι να αγωνίζεται με την ομάδα του σε ένα παιδικό τουρνουά στο Περού.

Όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, ο Μέσι από εκείνη την ηλικία ήταν… ένα με την μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχοντας το 10 στην πλάτη από τότε, πραγματικά κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη άμυνα, με τα παιδάκια να… χάνουν την μπάλα από τις ντρίμπλες και τις εμπνεύσεις του απίστευτου Λίο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο Αργεντινός σούπερ σταρ να πετυχαίνει γκολ και να μοιράζει αφειδώς ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Χαρακτηριστικά είναι τα επιφωνήματα θαυμασμού των παρευρισκόμενων που χωρίς να το ξέρουν έγιναν μάρτυρες της ποδοσφαιρικής γέννησης ενός από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

A 10-year-old boy appeared playing in a tournament in Callao, Peru, 1997.

His name was Lionel Messi. pic.twitter.com/E8UMbSoPaF

— Massimo (@Rainmaker1973) January 2, 2025