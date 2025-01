Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: Οι αρχές των ΗΠΑ διενεργούν έρευνα για πιθανή «τρομοκρατική» ενέργεια – «Θύμιζε εμπόλεμη ζώνη»

Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος φέρεται να «εμπνεόταν» από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, έριξε νοικιασμένο φορτηγάκι πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/1 – τοπική ώρα) σε ιδιαίτερα τουριστική γαλλική γειτονιά της Νέας Ορλεάνης, στις νότιες ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου τριάντα.

Κάνοντας λόγο περί «ειδεχθούς» επίθεσης, ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους πολίτες χθες το βράδυ (τοπική ώρα). Υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

«Το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης μας δεν θα νικηθεί ποτέ», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης «εργάζονται ακούραστα» για να εξιχνιάσουν την «ειδεχθή» ενέργεια.

Ερευνητές εργάζονται για να «εξακριβώσουν πιθανές συνδέσεις και δεσμούς του προσώπου αυτού με τρομοκρατικές οργανώσεις» και αν υπήρχαν συνεργοί στην επίθεση στη Λουιζιάνα, ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι ερευνητές μελετούν βίντεο που μοιάζει να εικονίζει τρεις άνδρες και γυναίκα καθώς τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς προτού διαπραχθεί η επίθεση.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε επίσης ότι οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρχε οποιαδήποτε «σύνδεση» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που έγινε με ηλεκτροκίνητο ημιφορτηγό της Ford, με την έκρηξη ηλεκτρικού οχήματος Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο της αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. «Μέχρι στιγμής», έσπευσε να προσθέσει πάντως ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει την παραμικρή σχέση.

