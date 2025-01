Νέα Ορλεάνη: Στους 15 οι νεκροί από την επίθεση με αυτοκίνητο – Νέα συγκλονιστικά βίντεο στη δημοσιότητα

Η επίθεση που διαπράχθηκε την Τετάρτη (1/1) στη Νέα Ορλεάνη στοίχισε, τελικά, τη ζωή σε 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) το βράδυ.

Ως τώρα, γινόταν λόγος για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, με τον οποίο μίλησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον νέο απολογισμό, επικαλούμενος την τοπική ιατροδικαστική υπηρεσία.

Παράλληλα, νέα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, αλλά και λίγα λεπτά μετά από το τραγικό περιστατικό είδαν το φως της δημοσιότητας. Στο ένα βίντεο φαίνεται ο πολυσύχναστος δρόμος με τους περαστικούς να κυκλοφορούν ήρεμα και ξαφνικά να τρέχουν πανικόβλητοι, όταν συνειδητοποιούν ότι το λευκό φορτηγάκι έρχεται κατά πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.

New horrific video of the terrorist attack in New Orleans, look at how fast that SOB was going when he targeted people on the street pic.twitter.com/bYbGGSrxyr

Στο δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης αφού έχει πέσει στους συγκεντρωμένους και το όχημα έχει ακινητοποιηθεί ανοίγει την πόρτα και αρχίζει να πυροβολεί προς το πλήθος, λίγο πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών.

The moment the attacker in New Orleans crashes truck and shots start ringing out.

pic.twitter.com/hd0t550gFZ

