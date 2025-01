ΗΠΑ: Στις 4 Μαρτίου η ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο

Ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσκάλεσε το Σάββατο (25/1) τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον των δυο σωμάτων του Κογκρέσου την 4η Μαρτίου, την πρώτη του αφότου επέστρεψε στην εξουσία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Ο κ. Τζόνσον απηύθυνε επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ για να τον προκαλέσει «να μοιραστεί το όραμά του ‘Πρώτα η Αμερική’ για το κοινοβουλευτικό μας μέλλον».

Το κείμενο υμνεί «τον ισχυρό ηγετικό ρόλο» του Ντόναλντ Τραμπ και την «τολμηρή δράση» του την πρώτη εβδομάδα της θητείας του και διαβεβαιώνει πως «η χρυσή εποχή της Αμερικής άρχισε», επαναλαμβάνοντας έκφραση που χρησιμοποίησε ο 47ος πρόεδρος στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει πλειοψηφία και στα δυο σώματα του αμερικανικού κοινοβουλίου.

