ΗΠΑ – Σιάτλ: Καρέ καρέ η στιγμή που ιαπωνικό αεροσκάφος χτυπά αεροπλάνο της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέφερε απόψε ότι το δεξί φτερό ενός τζετ της Japan Airlines χτύπησε το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Η FAA ανέστειλε προσωρινά ορισμένες πτήσεις προς το αεροδρόμιο αυτό, λόγω του συμβάντος, το οποίο διερευνάται.

EXCLUSIVE: A passenger on the Japan Airlines flight which hit a Delta plane at SeaTac Airport shared footage of the moment of impact.

He says he started recording because he could tell the Japan Airlines plane wouldn’t clear the Delta plane and would hit it.

