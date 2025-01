ΗΠΑ: Σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετός πλήττουν τις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε την Κυριακή (5/1) χιόνια και παγετό σε μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ, με περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους σε περισσότερες από δέκα πολιτείες – από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ – να έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους αρχών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

A blast of #snow , ice, wind and plunging temperatures stirred up dangerous travel conditions in parts of the central #US #WinterStorm – AFP pic.twitter.com/UiPvxR2a5n

Έχοντας πλήξει αρχικά τις κεντρικές πολιτείες, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον να προετοιμάζεται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο τη Δευτέρα – όταν το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα συνεδριάσει για να επικυρώσει επισήμως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν τα μέλη του Κογκρέσου να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.

Look at all the impacts this massive storm is having!

The cold side is dropping more than a foot of snow and bringing blizzard conditions to parts of the Midwest! The warm side is bringing tornadoes and severe thunderstorms to the Deep South! Everyone is going to get COLD!@WKRN pic.twitter.com/XSVd3z5qC3

