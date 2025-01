ΗΠΑ: Χιονοθύελλες και παγετός στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες

Eκατομμύρια Αμερικανοί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωποι με χιονοθύελλες, παγετό και βροχοπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα (6/1), προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι κυβερνήτες του Κεντάκι και της Βιρτζίνιας έχουν ήδη κηρύξει τις πολιτείες τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επερχόμενη καταιγίδα.

Ο μετεωρολόγος Ριτς Μπαν της NWS ανέφερε πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερους από 60 εκατομμύρια κατοίκους. Σε μια τεράστια έκταση από τη Νεμπράσκα και το Κάνσας μέχρι το ανατολικό άκρο των ΗΠΑ (Οχάιο, Ιντιάνα, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια) το ύψος του χιονιού ενδέχεται να φθάσει τα 30 εκατοστά.

Satellite imagery showed winter storm weather moving across parts of the United States and Canada.

Freezing weather and snow storms across the U.S. could cause massive power outages over the next week and boost natural gas demand to its highest levels of the winter.#USA… pic.twitter.com/TKRnBHqV2f

