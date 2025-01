Συρία: «Ζωντανεύει» ξανά το αεροδρόμιο της Δαμασκού – Επαναλαμβάνονται οι διεθνείς πτήσεις

Οι διεθνείς πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού στη Συρία θα επαναληφθούν την Τρίτη (7/1), μετά την αναστολή των εμπορικών συνδέσεων, λόγω της πτώσης του Μπασάρ αλ Ασαντ στις 8 Δεκεμβρίου, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Syria’s Damascus Airport to resume international flights from January 7. @SehgalRahesha tells you what this means for the war-torn country. pic.twitter.com/yDZI9XICul

